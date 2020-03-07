«Атлетико Мадрид» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Атлетико Мадрид» — «Севилья».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.91.



«Атлетико» был совсем недавно в четвёрке, но после ничьей с «Эспаньолом» из неё выпал. В эту четвёрку вошли «Севилья» и «Хетафе». Впереди очное противостояние – «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» сыграет с «Севильей». Последние матчи этих команд заканчивались одинаковыми результатами – вничью 1:1, три игры подряд они сыграли с этим счётом. Если посмотреть шире, то в шести из последних семи матчах они друг другу забивали. С точки зрения статистики можно было бы рассмотреть вариант «обе забьют», но сейчас ждать, что обе команды забьют, не совсем правильно.



«Атлетико» мыслями в борьбе за лигачемпонское место и в ответной игре на «Энфилде» против «Ливерпуля». «Атлетико» постарается как-то правильно разложить силы, чтобы не спалить себя с «Севильей» в субботу, а потом нормально сыграть 11 марта против «Ливерпуля». Сейчас «Атлетико» неплохо выглядит, команда не проигрывает уже достаточно давно – последний раз в чемпионате проиграли «Реалу». В её домашней игре против «Севильи», которая не впечатляет в последнее время, напрашивается вариант с чистой победой «Атлетико» за коэффициент 1,91.



Раз уж статистика подталкивает к тому, что обе забьют, то можно рассмотреть вариант 1Х и обе забьют. Но как основное предложение на эту игру – победа команды Диего Симеоне. Она позволит с хорошим настроением готовиться к игре против «Ливерпуля» и вернёт «Атлетико» в первую четвёрку, а такая задача перед мадридским клубом стоит», — полагает Генич.



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