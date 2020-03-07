«Металлург» — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матчи серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» – «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.50.



«Думаю, «Металлург» одержит победу в предстоящем матче. Тяжело поверить в то, что магнитогорцы проиграют оба поединка на своём льду. «Барыс», на мой взгляд, уже выполнил задачу минимум в выездных встречах, сумев переиграть хозяев в прошлой игре. Хоккей, который продемонстрировали команды, был не очень скоростной и не очень зрелищный. Хоккеисты обоих клубов старались внимательно сыграть в обороне, не всегда атакуя большими силами. Кажется, что «Барыс» может играть в более скоростной хоккей, но большую часть матча подстраивается под ритм «Магнитки». В третьей игре повезло в начале овертайма, но если в четвёртой будет такой же хоккей, то Магнитогорск должен выиграть.



Думаю, что и эта игра получится не очень результативной. Конечно, в одной из встреч серии хоккеисты могут разразиться большим количеством заброшенных шайб, но пока в это трудно поверить. Скорее, это может произойти в пятом или шестом поединке. «Металлург» находится не в лучшей форме, чтобы действовать с позиции силы, а «Барыс» и так ведёт в серии, поэтому им незачем что-то кардинально менять в своей игре и форсировать события. В такой игре ставлю на «Металлург».



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