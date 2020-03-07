«Салават Юлаев» — «Авангард»: ставка Владимира Вуйтека на четвёртый матч серии плей-офф

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на 4-й матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» или ничья за 1.45.



«Омск уверенно начал прошлую встречу, в результате чего сумел повести со счётом 2:0. Однако уфимцы во втором периоде отыгрались, причём сделали это не хоккеисты ударного звена «Салавата Юлаева», а игроки второй и четвёртой пятёрок. Два первых гола Уфы стали результатом невынужденных потерь игроков «Авангарда». А затем своё слово сказал Хартикайнен и Ко. В итоге победа досталась уфимскому клубу. Но не думаю, что такой же результат стоит ожидать и в предстоящем матче.



В плей-офф всё возможно, борьба в этом противостоянии только начинается. Такой результат хоть и стал довольно болезненным для омичей, но это поражение, конечно, не сломит подопечных Хартли. «Авангард» учтёт ошибки прошлой игры и выйдет на следующую встречу совсем в другом состоянии.



Обе команды достойны друг друга и примерно равны по классу. Поэтому думаю, что омский клуб в предстоящей игре как минимум не проиграет в основное время. Омск не должен допустить того, чтобы счёт в серии стал 1-3».



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