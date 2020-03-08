«Ростов» — ЦСКА: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч 21-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА, который состоится 9 марта.



Ставка: ничья за 3.26.



«Такая громкая вывеска всегда привлекает внимание, а особенно сейчас, когда все мы соскучились по русскому футболу, а на старте весенней части сезоне сразу столь огненные поединки.



Начало чемпионата прошло для ЦСКА и “Ростова” одинаково. Ростовчане и москвичи сыграли вничью. Если «армейцы» избежали поражения на последних минутах в игре с “Уралом”, то южане должны были обыгрывать “Ахмат” в гостях, но из-за судейских ошибок ничего не получилось. Они потеряли два очка.



Игра в Ростове пройдёт при полном аншлаге. Чаша стадиона заполнится на все 42 тысячи кресел. ЦСКА приедет после поражения от “Спартака” в «дерби всея Руси», так что отступать им некуда. Идет борьба за Лигу чемпионов, поэтому игра будет не на жизнь, а на смерть. Кроме того, ещё некая интрига в том, что Валерий Карпин, как настоящий спартаковец, сыграет против своего заклятого врага.



Что касается потерь, то у “Ростова” не будет играть Норманн, Ионов, Мамаев под вопросом. У ЦСКА обойма полная, но как известно, скамейка запасных у Гончаренко не блещет размерами. Можно быть уверенными, что мы увидим тот же состав, что был и в прошлом туре. Никаких особых изменений быть и не может, учитывая кадровый голод гостей.



А мой прогноз на этот матч — ничья. “Ростов” просто не может проиграть у себя дома прямому конкуренту в турнирной таблице, но и ЦСКА обязан играть на победу. Так что мировой исход станет удобным результатом для обеих сторон».



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