«Бетис» — «Реал Мадрид»: прогноз «Чемпионата» на матч испанской Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» – «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.46.
«Бетис» на своём поле в последние годы был готов попить кровушки у кого угодно. Однако теперь настали трудные времена: Кике Сетьен ушёл, а новый тренер Хоан Руби никак не может наладить результаты. Зелёно-белые застряли в нижней части турнирной таблицы.
И теперь зона вылета ближе, чем зона еврокубков, и о попадании в Лигу Европы речи уже не идёт. Команда доигрывает сезон без внятных амбиций. Выше девятого-десятого места не подняться, но и борьба за выживание не грозит.
При этом родные стены «Бетису» не шибко помогают. Всего 21 очко в 13 домашних матчах при 20 пропущенных мячах — 13-е место в чемпионате Испании. А вот лучше «Реала» в Примере на выезде не играет никто, а Тибо Куртуа крайне редко достаёт мяч из сетки. В 13 гостевых встречах пропущено всего восемь мячей.
Зато севильянцы пропускают много и со вкусом: получают по 1,62 гола за матч — хуже только «Мальорка» и «Эспаньол», находящиеся в зоне вылета. Скорее всего, даже не включаясь на полные обороты, «Реал» забьёт два-три гола, что при надёжной обороне должно обеспечить победу.
Беречь силы и увлекаться ротацией Зидану ни к чему: после «класико» была неделя отдыха, а следующий матч только 13 марта — на своём поле со скромным «Эйбаром». Статистика встреч тоже в порядке: у «Реала» четыре победы и одна ничья в пяти последних матчах на стадионе «Бенито Вильямарин». Общий счёт — 19:6.
В общем, лобовая победа гостей за 1.85 с учётом всех данных смотрится нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой -1 за мощный коэффициент 2.46».
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