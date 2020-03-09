«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Йокерит» — «Локомотив».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 2.45.



«Если вы думаете, что это «Локомотив» героическими усилиями продлил себе сезон, то сильно ошибаетесь. Потому что умирающий не может продлить себе агонию, это может сделать только доктор, а доктором в данном случае выступает финский клуб. Который таким образом решил организовать себе красивый не без элегантности выход в полуфинал конференции в родных стенах и при родных болельщиках.



Нет, конечно, можно обратить внимание на тот факт, что в четвёртом матче серии «Локомотив» забросил в четыре раза больше шайб, чем в трёх предыдущих играх. Обратить и сказать: дескать, ага, пробило! Мол, держитесь теперича, «финики»! Но давайте смотреть на вещи трезво и с пониманием того, что после трёх побед и в преддверии домашнего матча можно позволить себе немного расслабиться. А для будущего ещё и не дотаптывать соперника ногами, потому что шарик маленький, все мы в одной тусовке, и всё хорошее и плохое имеет привычку возвращаться, да ещё в самый неподходящий момент.



Поэтому отнесёмся с пониманием к последней в нынешнем сезоне победе «Локомотива», поблагодарим за эту милость горячих финских парней. И с чистой совестью спрогнозируем в пятом матче домашнюю победу «джокеров». Точно такую же, какими были первые две: спокойную, даже скучную, возможно даже сухую и уж точно без всяких овертаймов», — сказал Лебедев.



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