«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Сибирь».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 1.67.



«В серии «Автомобилист» — «Сибирь» случилось то, что и предсказывали, то есть свердловчан в четвёртом матче наконец-то прорвало. И они забросили в нём больше шайб, чем в трёх предыдущих.



Вы спросите, что же дальше, ведь на повестке дня у нас пятый матч, победитель которого, если верить энхаэловской статистике, берёт серию в 89% случаев? Но мне думается, что нынешний случай как раз из оставшихся 11%. «Сибирь» позволила себе слегка расслабиться, ну, никто не в силах выпрыгивать из портков четыре матча подряд, если ты, конечно, не ЦСКА или не «Ак Барс». Более того, вполне вероятно, что и в пятом матче, который пройдёт в Екатеринбурге, новосибирцы снова не станут тянуться в нитку и рвать жилы, а постараются выкачать побольше сил и нервов из «Автомобилиста». Чтобы уже в шестом матче, домашнем, на глазах собственных болельщиков героически завершить эту нелёгкую серию и прославиться в веках.



Так ли это будет или нет, посмотрим. Ждать нам недолго. «Автомобилист» с четвёртого захода нащупал определённые пути-дорожки к воротам «Сибири». И теперь будет самое время дать им по этим дорожкам нагуляться вдосталь, поверить, что они единственные и неповторимые. А уже потом, в шестом матче, прикрыть лавочку, как это «Сибирь» умеет делать. То есть ставим на домашнюю победу «Автомобилиста», но без всяких коэффициентов, поскольку ложиться «Сибирь» не станет и хозяевам придётся потрудиться», — полагает Лебедев.



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