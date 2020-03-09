‎«Автомобилист» — «Сибирь»‎. Прогноз: Сятери снова будет крутиться как белка в колесе

В пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Сибирью» 10 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Сибирь» команда Николая Заварухина котируется с коэффициентом 4.55. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 1.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь»
Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь» 10 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.25, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.69. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.30.
Прогноз и анализ матча «Автомобилист» — «Сибирь» (10.03.2020)
Вряд ли кто-то ожидал, что «Автомобилист» выбросит белый флаг и просто так отдаст эту серию в четырёх матчах. В воскресенье он наконец-то размочил счёт, добыв победу в Новосибирске (5:1). Несмотря на четыре шайбы разницы, игра получилась довольно нервной и плотной.
Ещё в третьем поединке казалось, что «Сибирь» немного наелась и выглядит тяжеловато. Первый период накануне получился качельным: уральцы владели преимуществом, однако и у хозяев было несколько хороших ответов. По сути игра шла до гола — и первыми отличились гости.
Тут нужно сделать паузу и ещё раз отдать должное «снеговикам». Коллектив со скромными финансовыми возможностями практически без ротации позволил «Автомобилисту» впервые выйти вперёд только по ходу четвёртого матча. Это отлично иллюстрирует объём проделанной работы.
Беда в том, что отыгрываться подопечным Николая Заварухина невероятно сложно. Как только возникла такая необходимость и пришлось раскрываться, так тут же наступил провал. Всё же в открытом хоккее на встречных курсах шансы новосибирцев невелики
В результате у екатеринбуржцев стали проходить атаки с ходу, хотя в стартовых матчах им элементарно не давали разогнаться. Такой хоккей — стихия «Автомобилиста». Шестерёнки зашевелились, игра пошла. Вновь сработало большинство, первую шайбу за семь недель забросил Павел Дацюк. И гости без лишних нервов размочили счёт в серии.
Пожалуй, счёта 1:5 «Сибирь» не заслуживала, но это можно считать возвратом долгов за два стартовых матча серии, когда Харри Сятери тащил вообще всё, а звон штанг и перекладин раздавался над ареной «Уралец» с пугающей частотой. Всё то, что не залетело у «Автомобилиста» тогда, оказалось в сетке ворот теперь.
Естественно, одна победа ничего не меняет. Подопечные Андрея Мартемьянова по-прежнему не имеют права на ошибку. Учитывая умение оппонента играть по счёту, ситуация напоминает прогулку по минному полю. Одно неосторожное движение рискует привести к пугающим последствиям.
Естественно, на своём льду уральцы будут фаворитами. У «Сибири» короткая «скамейка», а стиль игры требует огромного количества энергии и постоянной концентрации. Плюс из-за травмы до конца сезона вылетел Олег Пиганович, а потому вариантов в защите практически не осталось.
В то же время проверять П1 за 1.70 не рискнём. Коэффициент скромный, а «снеговики» великолепно умеют играть по счёту. Мы бы выбирали между ставкой «гол в первые 11 минут — нет» за 1.98 и ИТБ 11.5 бросков «Автомобилиста» в первом периоде за 1.78. Рисунок игры угадывается без проблем.
Хозяева заберут шайбу и будут чаще гостить в чужой зоне. Вряд ли они станут изобретать велосипед, поскольку это чревато потерями и контратаками. Скорее всего, будет много бросков и набросов от синей линии и бортов в рассчёте на добивание, рикошет или подставление. Соответственно работы у Сятери окажется много.
Появление Алексея Красикова с первых минут не исключено, но чехарда с вратарями сейчас не имеет смысла и рискует только добавить обороне нервозности. Финн тащил в трёх матчах подряд, менять его после одной неудачной игры Заварухин вряд ли станет.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь»
«Автомобилист» будет действовать первым номером и часто гостить в чужой зоне. «Сибирь» редко позволяет выбраться на ударную позицию, так что бросков от синей линии и бортов наверняка окажется много. Мудрить уральцы не рискнут из-за риска потерь, но Сятери они наверняка нагрузят.
Ставка: ИТБ 11.5 бросков «Автомобилиста» в первом периоде за 1.78.
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