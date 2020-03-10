«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.58.



«Мы прекрасно помним результат первого матча соперников. В Лондоне две недели назад победили немецкие футболисты. Единственный гол на свой счет записал нападающий Тимо Вернер, уверенно реализовавший пенальти.



Безусловно, у «Тоттенхэма» есть множество проблем. Во-первых, им нужно отыгрывать отставание на выезде. Во-вторых, у них есть травмированные футболисты. Отсутствие Харри Кейна и Сон Хын Мина может сильно сказаться на игре лондонцев. В-третьих, в последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» действовал так себе. Сначала было поражение от «Вулверхэмптона» (2:3), а затем ничейный результат с «Бернли» — 1:1.



«Лейпциг» же борется за чемпионский титул в немецкой Бундеслиге. У немцев крайне молодая и задорная команда. Средний возраст ее футболистов составляет всего 23 года. К тому же, они неплохо действуют и в обороне. В атаке блистает Вернер, который в Бундеслиге соперничает за звание лучшего бомбардира с Робертом Левандовски.



У нынешнего «Тоттенхэма» нет стабильности в результатах. Пусть у лондонцев и намного больше еврокубкового опыта, но у их соперника отличная игра и перевес благодаря первому матчу. Исходя из этого, ставлю на победу «Лейпцига», — сказал Гусев.



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