«Валенсия» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на 1/8 финала лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Аталанта» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: «Аталанта» не проиграет и минимум 4 мяча в матче за 3.05.
«Если бы команды играли при полных трибунах, то можно было бы затронуть тему того, что «Валенсия» отыграется. Но сейчас об этом бессмысленно говорить. Матч пройдёт без зрителей.
У «Аталанты» огромное преимущество после первой игры. Возможно, состав итальянского клуба не сильнее того, что есть у «Валенсии», но однозначно у «Аталанты» есть игра, а у «Валенсии» она появляется только эпизодически.
Думаю, «Валенсия» ринется вперёд, постарается что-то придумать. Других вариантов всё равно нет. Нужно рисковать, идти вперёд. «Аталанта» на контратаках играет просто великолепно. Исполнители у неё хорошие, а главное, все они понимают, что требуется от каждого из них в той или иной ситуации.
Я думаю, голов будет очень много. Команды созидающие. Поставлю на такой вариант: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча». 2:2, 2:3, 3:3 — что-то такое здесь вполне может быть».
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