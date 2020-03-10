Украина — Австрия: прогноз букмекеров на игру Евро-2020
22 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Национальный» в Бухаресте сборная Украины примет команду Австрии. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
По оценке букмекеров, сборная Украины — фаворит грядущего противостояния. Поставить на победу команды Андрея Шевченко можно с коэффициентом 2.45. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Австрии можно за 3.05 (32%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 (29%).
В группе С также сыграет сборная Румынии. Четвёртый участник квартета определится в стыковых матчах, которые пройдут с 26 по 31 марта.
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