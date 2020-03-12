«Вольфсбург» — «Шахтёр»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 12 марта, в матче 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» примет «Шахтёр». Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч! Футбол 3» с 23:00 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!
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