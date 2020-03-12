«Айнтрахт» — «Базель»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Базель» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: «Айнтрахт» забьёт минимум 2 мяча за 1.72.



Очень трудно что-либо предугадывать со всей этой историей с коронавирусом, с общим футбольным беспорядком, который возник в Европе. Не все матчи даже состоятся. На этой игре не будет зрителей.



«Крайне тяжёлая игра для прогноза, поэтому заранее прошу относиться с пониманием к тому, что происходит. В атмосфере этого беспорядка «Айнтрахт» должен постараться в первой игре решить как можно больше вопросов. «Айнтрахт» должен идти вперёд, создавать моменты, забивать голы, решать вопрос этого противостояния, которое ещё не известно, сколько продлится.



Выбираю ставку «индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5 мяча» с коэффициентом 1.72. Мне кажется, даже пустые трибуны не должны франкфуртцам помешать», — сказал Андронов.



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