«Олимпиакос» – «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.35.



«Олимпиакос» в Лиге чемпионов дома играл замечательно, что и помогло ему выйти в Лигу Европы. Но вот против «Арсенала» в предыдущем раунде Лиги Европы команда действовала откровенно скромно.



«Вулверхэмптон» и в Лиге Европы, и в АПЛ в последнее время выглядит замечательно. В трех выездных матчах «волки» в Англии наделали много шума, хотя играли с серьезными клубами. Но я не уверен, стоит ли ставить на их победу.



Можно поставить на то, что матч получится верховым. Хотя я посмотрел на коэффициенты английских букмекеров. Они считают, что игра будет низовой. Но «Вулверхэмптон» и в Лиге Европы, и в Англии забивает в последнее время много. «Олимпиакос» дома, как правило, тоже остается командой результативной.



Мне кажется, мы не увидим повторение того, что творилось с «Олимпиакосом» в матче с «Арсеналом». Потому что выездная победа для греков получилась сложной. Да, «Оли» не помогут трибуны, потому что матч пройдет без зрителей. Это тоже может сказаться на эмоциях, на качестве игры. Но я жду верховой футбол. Также полагаю, что обе команды забьют», — сказал Казаков.



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