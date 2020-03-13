Биатлон. Кубок мира: прогноз Ольги Зайцевой на женскую спринтерскую гонку в Контиолахти

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский спринт в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти.
Ставка: Кайса Мякяряйнен в топ-6 за 3.00.
«Вслед за мужским спринтом в Контиолахти побегут спринт женщины. Погода немножко испортится – будет идти свежий снег, повысится ветер, условия будут тяжелейшими. Фавориты Экхофф, Херманн и Вирер, но я хочу вам предложить такой прогноз, что Кайса Мякяряйнен займёт с 1-го по 6-е место. В Чехии у неё на спринте был четвёртый ход, а на масс-старте третий. Если конкурентки будут ошибаться, то у неё есть шансы со своим ходом заехать в первую шестёрку. К тому же она выступает у себя на родине, что тоже должно помочь.
По такому же принципу хочу поставить на Жюстин Бреза из Франции. В Нове-Месте в спринте у неё был второй ход, третий в масс-старте. При хорошей стрельбе и ошибках других она может попасть в первую шестёрку.
В первую тройку хочется включить Ханну Эберг. Она хоть ходом и не сильна, но показывает стабильные результаты в последних стартах, стабильно стреляет. Она стартует последней из лидеров, она будет знать результаты финишировавших, поэтому будет на них ориентироваться», — сказал Зайцева.
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