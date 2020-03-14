«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.
«Оренбург» потерпел болезненное поражение в Сочи. Никто, наверное, не ожидал такого разгрома. Но и в свои забивали, и пенальти смешной получили, ну и моменты свои «Оренбург» не реализовал, а их было не меньше, чем у соперника. Теперь играть дома со «Спартаком».
У «Спартака» может быть преимущество в плане физики, все-таки «Оренбург» играл посреди недели, ну и эмоционально оренбуржцы после 1:5 вряд ли будут в хорошем состоянии. Но искусственный газон — это, скорее, в пользу хозяев. Да и болельщики должны прийти. В Оренбурге вроде бы пока не запрещали приходить зрителям.
«Спартак» вроде фаворит. Но не будет Зобнина. К тому же «Спартак» находится в напряжении после поражения от «Краснодара». Снизу поджимают, все берут очки. И если «Спартак» оступится, то уже реально замаячит опасность вылета. «Оренбург» в случае победы обойдет красно-белых.
«Оренбург» дома уже показывал, что готов с любым играть. Обыграли «Арсенал» достаточно убедительно. В этом матче нужны три очка и тем, и другим. «Оренбург» дома играет смело, забивает в каждом матче после возобновления сезона. «Спартак» тоже обязан играть от себя. Предположу результативный матч — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».
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