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ЦСКА — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 22-го тура чемпионата России в Москве

ЦСКА — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 22-го тура чемпионата России в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.60, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.65.

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«Вообще, «Уфа» удачно играет с ЦСКА. И все игры «армейцев» после возобновления чемпионата получились неудачными. Но то, что они даже вдевятером чуть было не сравняли счёт в матче с «Ростовом», уже показывает характер команды. Учитывая то, что Гончаренко держит команду в железных руках, я уверен, что в этой игре ЦСКА победит, хотя больше двух мячей, на мой взгляд, не забьёт».

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В предыдущих двух играх владение мячом «горожан» не превышало 31 процент.
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