ЦСКА — «Уфа»: прогноз Евгения Ловчева на матч 22-го тура чемпионата России в Москве

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.60, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.65.

Экспресс на матчи РПЛ 15 марта: «Сочи» — «Краснодар», ЦСКА — «Уфа», «Ростов» — «Локомотив» Проверяем коэффициент 4.47: Иванов раздаст карточек, ЦСКА прижмёт «Уфу», Карпин и Сёмин устроят битву.

«Вообще, «Уфа» удачно играет с ЦСКА. И все игры «армейцев» после возобновления чемпионата получились неудачными. Но то, что они даже вдевятером чуть было не сравняли счёт в матче с «Ростовом», уже показывает характер команды. Учитывая то, что Гончаренко держит команду в железных руках, я уверен, что в этой игре ЦСКА победит, хотя больше двух мячей, на мой взгляд, не забьёт».



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