«Тамбов» — «Крылья Советов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 22-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Тамбов» — «Крылья Советов», который состоится 16 марта.
Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.49.
«Не могу сказать, что обе команды хорошо играют в атаке, игра в защите все-таки превалирует, но очки нужны и тем и другим, поэтому сложно поставить на ту или иную команды, но все же я склоняюсь больше к «Крыльям», думаю, они не проиграют.
Вероятно, встреча получится нерезультативной. «Тамбов» зависим от игры двух бывших спартаковцев, и если их удается накрыть, то команда сразу теряется. В матче с «Динамо», который «Тамбов» проиграл, в принципе, команда могла отквитать пропущенный мяч. В первом тайме москвичи контролировали игру, а вот во втором у «Тамбова» были шансы.
У «Крыльев» с атакой сейчас всё плохо, Соболева нет, и непонятно, как команда дальше будет забивать. Однако если «Крылья» первыми забьют, то «Тамбов» побежит вперёд, и тогда мы можем увидеть какой-либо результат. Но потенциал всё-таки выше у «Крыльев», и обе команды играют на выезде, так как «Тамбов» — условный хозяин».
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