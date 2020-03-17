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Букмекеры: из-за коронавируса в России могут ввести запрет на перемещение между городами

Букмекеры: из-за коронавируса в России могут ввести запрет на перемещение между городами
Ставки / Прогнозы 0

Пандемия коронавируса охватила уже больше 150 стран. В России за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения, а общее число заболевших по всему миру превысило 180 тыс. человек.

Букмекеры принимают ставки на то, насколько жёсткими будут меры сдерживания эпидемии в России. По оценке аналитиков, вполне вероятно, что до 1 июня хотя бы на сутки в стране введут запрет на перемещение между городами. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 55% вероятности.

Сделать ставку на то, что такой жёсткий карантин всё же не понадобится, можно за 2.15 (45%).

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