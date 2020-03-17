Букмекеры принимают ставки на рождение детей Месси и Роналду в 2020 году

Пока коронавирус шагает по планете, вся Европа сидит дома на карантине. Вероятнее всего, это приведёт к всплеску рождаемости. Букмекеры принимают ставки на количество детей, которые родятся в 2020 году у звёздных футболистов.
Поставить на то, что в семьях Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Жерара Пике родится как минимум 2 ребенка в 2020 году, можно с коэффициентом 2.40. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на то, что новорождённых будет меньше 2, можно за 1.50 (39%).
Из-за вспышки коронавируса Италия и Испания находятся в строгом карантине: людям запретили выходить из домов без крайней необходимости. Криштиану Роналду решил самоизолироваться в Португаии после того, как у его одноклубника по «Ювентусу» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
13:58
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
- 16 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
08:54
-
08:00
- 15 марта 2020
-
19:05
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00