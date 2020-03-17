Букмекеры принимают ставки на рождение детей Месси и Роналду в 2020 году

Пока коронавирус шагает по планете, вся Европа сидит дома на карантине. Вероятнее всего, это приведёт к всплеску рождаемости. Букмекеры принимают ставки на количество детей, которые родятся в 2020 году у звёздных футболистов.



Поставить на то, что в семьях Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Жерара Пике родится как минимум 2 ребенка в 2020 году, можно с коэффициентом 2.40. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на то, что новорождённых будет меньше 2, можно за 1.50 (39%).



Из-за вспышки коронавируса Италия и Испания находятся в строгом карантине: людям запретили выходить из домов без крайней необходимости. Криштиану Роналду решил самоизолироваться в Португаии после того, как у его одноклубника по «Ювентусу» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус.



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