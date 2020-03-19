«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Аксенова на матч волейбольного Кубка ЕКВ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч полуфинала Кубка ЕКВ «Локомотив» — «Зенит» Санкт -Петербург.



Ставка: минимум 184 очка в матче за 1.87.



«Удивительно, но в европейском клубном волейболе продолжают проводить матчи. Правда, касается это только Кубка ЕКВ, и только той полуфинальной пары, которая состоит из российских команд — новосибирский «Локомотив» против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Известно, что матч пройдёт без зрителей, но не совсем ясно, когда состоится ответная игра.



Если говорить о том, что демонстрируют эти клубы в этом сезоне, то новосибирский коллектив является победителем регулярного первенства, состоит из очень опытных игроков, благодаря чему демонстрирует весьма стабильный уровень игры.



Что касается питерского клуба, то подопечные Туомаса Саммельвуо как раз не могут похвастать игровой стабильностью. Состав у «Зенита» также довольно опытный, но из-за обилия травм у финского специалиста не всегда есть возможность использовать всех основных. Впрочем, в недавнем матче с «Белогорьем» вроде бы сыграли все сильнейшие, а основная угроза в атаке привычно исходила от Георга Грозера. Для немца, кстати, матч против команды Пламена Константинова — это принципиальный момент. В своё время Георг со скандалом покинул Новосибирск, а значит, мотивация будет запредельная.



В общем, я уверен, что, несмотря на статус фаворита у «Локо», «Зенит» сумеет навязать борьбу. Хотя общая победа Новосибирска мне кажется более вероятной», — сказал Аксенов.



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«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: матч будет долгим Команды не смогут уложиться в три партии.