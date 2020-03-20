Курс доллара упал на 2 рубля на Московской бирже 20 марта, букмекеры это не ожидали

20 марта 2020 года на открытии торгов на Московской бирже в 10:00 за один доллар США давали 78,1275 рубля. Вчера курс доллара в момент закрытия торгов на Московской бирже составлял 80,315 рубля. Снижение произошло на 2,1875 пункта. Букмекеры не ожидали рост российской валюты.

Аналитики букмекерских контор предлагали поставить с коэффициентом 1.90 на то, что 24 марта в 12:00 за доллар США будут давать больше 80,9 рубля. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1900 рублей при успешном исходе.

Если на полдень 24 марта 2020 года курс доллара США будет ниже отметки 80,9, зайдёт коэффициент 1.85. При ставке в 1000 рублей игрок может получить 1850 рублей.

Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 24 марта 2020 года

Напомним, рубль обвалился в марте, после резкого снижения цены на нефть. В конце февраля доллар США превысил отметку в 65 рублей, а в марте преодолел планку в 80 рублей.

20 марта официальный курс доллара по ЦБ РФ составляет 80,157 рубля.

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