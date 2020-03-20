Цена на нефть. Прогноз: стоимость барреля может упасть до $ 5

Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадёт до $ 20 за баррель.
18 из 20 опрошенных агентством Bloomberg специалистов заявили, что нефть марки WTI будет торговаться ещё на $ 3-5 дешевле. При лучшем раскладе это продлится ещё несколько недель, а при худшем — до конца 2020 года, заявили эксперты.
18 марта цена на нефть резко снизилась, достигнув отметки в $ 25 за баррель. Букмекеры дали прогноз на цену нефти марки Brent по данным Bloomberg на полдень 24 марта 2020 года.
Сделать ставку на то, что на эту дату за 1 баррель будут давать больше $ 26.8, можно сейчас с коэффициентом 1.45. С 1000 рублей в случае успешного исхода пари можно выиграть 1450 рублей.
Поставить на то, что цена нефти будет ниже $ 26.8 за баррель на 24 марта 12:00 мск, сейчас можно с коэффициентом 2.65. При удачном исходе игрок со ставки в 1000 рублей получит 2650 рублей.
В настоящий момент за один баррель дают $ 30.1.
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