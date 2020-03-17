Сколько будут стоит доллар и нефть? Прогнозы экспертов на 2020 год

Курс рубля снова падает. Ослаблять его начала пандемия коронавируса, а окончательно подкосил российскую валюту выход России из сделки с ОПЕК+. Букмекерские конторы принимают ставки на курс доллара США к российскому рублю, не забывая о ценах на нефть. Посмотрим на коэффициенты букмекеров.

Какой курс доллара к рублю прогнозируют букмекеры

Сейчас можно сделать ставку на то, каким будет курс рубля к доллару США на 1 июля 2020 года. Букмекеры выставили свой прогноз на отметке 79.5 рублей за 1 доллар.

Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 1 июля 2020 года

Поставить на то, что к 1 июля 2020 года за один доллар будут давать меньше 79.5 рубля, можно с коэффициентом 1.95 (46% вероятности). Сделать ставку на то, что курс доллара на указанную дату будет выше 79.5 рублей, можно за 1.80 (54%).



На 17 марта официальный курс ЦБ составляет 74.13 рублей за 1 доллар США.

Цена на нефть по прогнозам букмекеров

Курс рубля зависит от цены на нефть. А она сейчас переживает не самый лучший период. Нынешнее падение нефтяных фьючерсов стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.



Нефтяные котировки обрушились из-за того, что участники ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. Теперь с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого. Давление на мировые финансовые рынки сегодня оказывает и пандемия коронавируса (COVID-19).



Букмекеры принимают ставки на стоимость нефти марки Brent на 1 июля 2020 года. Они предлагают сделать ставку на то, будет ли цена за баррель нефти выше $35.5.

Нападающий «Сан-Хосе» Майер обновил рекорд НХЛ по голам для игроков из Швейцарии

Коэффициент на то, что цена будет выше $35.5 – 1.85 (52%). Сделать ставку на то, что нефть будет стоить дешевле – 1.90 (48%).



Кроме того, букмекерские конторы предложили коэффициенты на дальнейшее обрушение цен на нефть. Сделать ставку на то, что цена одного барреля упадет ниже $20, можно за 7.00 (13%). Обратный вариант эксперты оценили коэффициентом 1.08 (87%).

Прогнозы экспертов на курс доллара к российскому рублю

Мнения экспертов относительно перспектив рубля расходятся. Так, аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф выразил мнение, что курс рубля за последующие два года вернётся к отметке в 61 рубль за доллар США.



«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. При этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнёт расти до 61 рубля.



При ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего кварталов рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года – до 61», — подчеркнул Граф.



Но не все так оптимистичны. Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что при худшем сценарии курс рубля может упасть до отметки 100 за 1 доллар.

«Такое падение возможно в рамках острой фазы нефтяного кризиса, но вряд ли рубль надолго задержится на такой отметке. Этот сценарий возможен, если цена нефти упадёт до $ 15-20 за баррель. Но низкая стоимость вызовет увеличение спроса, а это вернёт котировки к более высоким значениям, курс доллара установится на уровне 66 рублей», — заявил Бабин.



Аналитик Bloomberg Саймон Флинт прогнозирует, что рубль может потерять еще 30% от своей стоимости.



«Это худший вариант развития событий, сравнимый с финансовым кризисом 2008 года. Несмотря на то что Россия обеспечила профицит текущего счёта, падение цен на нефть не позволит рублю вырасти по отношению к доллару, подобно валютам Таиланда и Тайваня», — заявил Флинт.



А какую ставку на курс рубля готовы сделать вы? Пишите в комментариях! Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.