«Динамо-Брест» — «Смолевичи»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 20 марта, в матче 1-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» принимает «Смолевичи». Хочешь получить бонус от ФОНБЕТ? Для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!
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