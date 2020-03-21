На серебро «Локомотива» в РПЛ и уход Сёмина две недели назад давали коэффициент 7.80

Накануне венгерские СМИ сообщили, что бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич, с высокой степенью вероятности, станет главным тренером московского «Локомотива» летом. Сейчас пост занимает Юрий Сёмин.

8 марта букмекеры давали коэффициент 7.80 на то, что «железнодорожники» финишируют вторыми в РПЛ, а Сёмин покинет пост по окончании сезона. С 1000 рублей при успешном исходе пари можно было получить 7800 рублей.

С коэффициентом 2.65 принимались ставки на финиш «Локомотива» за пределами топ-3 и последующий уход Сёмина. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы игроку 2650 рублей.

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. По данным прессы, по завершении чемпионата РПЛ столичный клуб попрощается с опытным специалистом и подпишет соглашение с Николичем.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России.