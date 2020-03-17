Букмекеры предсказали перенос чемпионата Европы и приостановку РПЛ. Чего ещё они ждут?

Изначально планировалось, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. Но у коронавируса оказались на этот счёт другие планы. Из-за COVID-19 турнир пришлось перенести. Сегодня, 17 марта, УЕФА официально объявил, что Евро состоится только в 2021 году.

Перенос Евро-2020, дата проведения, прогноз и анализ линии букмекеров

Сроки сдвинуты ровно на год, хотя имелись и другие варианты. Решением УЕФА турнир начнётся 11 июня 2021 года и продлится ровно месяц, как и было задумано прежде. Финальный матч чемпионата Европы по футболу запланирован на 11 июля. Если, конечно, обойдётся без очередного форс-мажора.



В первую очередь стоит отметить, что букмекерские конторы снова оказались правы. Руководители европейского футбола рассматривали сразу три варианта по проведению турнира. Первый вряд ли воспринимался всерьёз: избежать переноса и сыграть турнир на территории 11 государств на фоне пандемии просто нереально.



Букмекеры предлагали поставить на такое развитие событий с коэффициентом 5.50. Многие страны уже закрыли границы, да и рассчитывать на моментальное решение проблемы крайне наивно. Вакцина от коронавируса ещё не разработана, хотя в США на днях начались первые клинические испытания на людях.

Что будет с Евро-2020. Прогноз: УЕФА перенесёт чемпионат Европы из-за коронавируса Европа охвачена коронавирусом. Букмекеры уверены, что турнир придётся перенести.

Два оставшихся предложения смотрелись интереснее. Первое из них оценивалось коэффициентом 2.50 (около 40% вероятности). Летом клубы доигрывали бы национальные чемпионаты и еврокубки, а затем начинали следующий сезон, который в декабре прервался бы на паузу в связи с Евро-2020.



Однако букмекеры склонялись именно к тому решению, которое в итоге и оказалось принято: формат чемпионата Европы сохранится, турнир пройдёт в большом количестве стран. Но окажется сдвинут на год вперёд. Поставить на такой вариант развития событий можно было с коэффициентом 2.00 (около 50% вероятности).

Букмекеры предсказали цену бензина на 1 июня 2020 года

Точно также аналитики угадали с будущим РПЛ, хотя там ситуация казалась проще. Букмекеры практически не сомневались в приостановке чемпионата России. Если бы турнир доиграли до конца без пауз, сыграл бы коэффициент 7.50. В досрочное определение чемпиона и отмену оставшейся части сезона они тоже не верили, давая коэффициент 5.50.



В результате сработал самый очевидный сценарий: лига приостановила проведение матчей как минимум до 10 апреля. Если ситуация улучшится и коронавирус пойдёт на спад, турнир возобновится именно в этот день. В противном случае возобновление первенства отложат на потом.

РПЛ — последний оплот футбола Европы в бою с коронавирусом. Перенесут ли чемпионат России? Из топ-9 национальных чемпионатов Европы матчи продолжаются только в РПЛ. Похоже, недолго.

Как видно, решения УЕФА и РПЛ не стали для букмекеров сюрпризом. Это вполне логично: конторы прекрасно оценивают ситуацию, поскольку рискуют своими деньгами. Тем интереснее проверить их прогнозы на другие события. Скажем, аналитики не сомневаются, что Евровидение-2020 всё же состоится. Скорее всего, без зрителей (2.00). А может, каждая страна будет транслировать песню из своего города (3.50). А вот полная отмена конкурса идёт за 13.0.

С Олимпийскими играми — 2020 в Токио ситуация не столь радужная. Здесь букмекеры не верят оргкомитету, который планирует провести ОИ в запланированные сроки. Если церемония открытия Олимпиады состоится в Токио 24 июля, сыграет коэффициент 3.00. В обратном случае пройдёт коэффициент 1.34.



Впрочем, массовая отмена соревнований из-за коронавируса в любом случае скажет своё слово. По оценкам экспертов, российский букмекерский рынок может упасть на 35% в 2020 году, ведь уже сейчас, в середине марта трудно найти хоть сколько-нибудь заметное событие для ставки. В борьбе с коронавирусом победителей не будет. По крайней мере среди простых людей.



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