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Букмекеры принимают ставки на обнаружение Годзиллы в Китае

Букмекеры принимают ставки на обнаружение Годзиллы в Китае
Ставки / Прогнозы 0

Букмекерские компании принимают ставки на обнаружение Годзиллы. Если в апреле 2020 года Годзилла будет замечена на территории Китая, сыграет коэффициент 250.0. Это около 0,4% вероятности.

В таком случае со ставки 1000 рублей игрок при успешном исходе пари получит 250 тыс. рублей. При этом ставки на обратный исход букмекеры на данный момент не принимают.

Годзилла — гигантский монстр-мутант, персонаж комиксов, мультфильмов и кинофильмов. Это вымышленный доисторический гигантский ящер-самец, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший.

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