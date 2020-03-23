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Коронавирус. Прогноз китайского вирусолога на окончание пандемии в Европе

Коронавирус. Прогноз китайского вирусолога на окончание пандемии в Европе
Ставки / Прогнозы 0

Один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в Европе.

«Европейским странам не стоит надеяться на быструю победу над коронавирусом – этот процесс может занять около двух лет. Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем. Если бы во всем мире можно было прекратить движение на четыре недели, то пандемию можно было бы остановить. Но мне трудно даже представлять, что такое возможно», — заявил Чжан Венхунь.

Букмекеры пока не сомневаются, что Московский метрополитен продолжит работу без пауз. Неделю назад поставить на остановку работы метро хотя бы на сутки вплоть до 1 мая 2020 года предлагалось с коэффициентом 8.00 (около 10% вероятности).

Ставки на то, что до указанной даты метро Москвы продолжит работу в обычном режиме, принимались с коэффициентом 1.05 (95%).

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