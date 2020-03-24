Эксперты: вероятность возвращения Владимира Кличко в бокс ничтожно мала

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко не исключает своего возвращения в ринг.



«Все спрашивают меня, вернусь ли я на ринг. Если я сделаю это, то не для того, чтобы ломать челюсти, а чтобы бить рекорды. Планов по возвращению пока нет», — заявил Кличко.



По оценке букмекеров, вероятность возвращения экс-чемпиона мира действительно ничтожно мала. Поставить на то, что Владимир вернётся на ринг в 2020 году, можно с коэффициентом 100.00. Это составляет 1% вероятности.



На профессиональном ринге Кличко провёл 69 боев, одержав в них 64 победы (54 нокаутом).



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