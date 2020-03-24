«Неман» — «Шахтёр»: угадай победителя — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 24 марта, в седьмом матче 1/2 финала белорусской хоккейной Экстралиги сыграют «Неман» и «Шахтер». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, для этого нужно сделать точный прогноз на победителя встречи!
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