ФОНБЕТ — титульный партнёр чемпионата России по интерактивному баскетболу

БК ФОНБЕТ стала титульным партнёром первого чемпионата России по интерактивному баскетболу, который стартует 9 апреля.



В рамках сотрудничества турнир получит название ФОНБЕТ Чемпионат России по интерактивному баскетболу-2020. Он пройдёт с 9 апреля по 16 мая 2020 года. В каждом из четырёх туров регулярного первенства будет участвовать по 30 игроков. Они сыграют за 30 команд, которые будут выступать под названиями всех клубов НБА (в каждом туре внутри всех 6 дивизионов проводится групповой этап, а затем – плей-офф среди 16 лучших команд). В финале ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу первый чемпион будет определён по системе плей-офф.



«Мы счастливы начать кампанию, связанную с интерактивным баскетболом. У нашего вида спорта огромное количество поклонников, в том числе тех, кто любит играть в баскетбол онлайн. Для них и был организован первый чемпионат России по кибербаскетболу. И уже в середине мая мы определим чемпиона России.



РФБ очень рада сотрудничеству с таким сильным партнёром, как БК ФОНБЕТ. Мы уже реализовали совместно несколько интересных проектов, довольны их результатами и поэтому продолжаем работать вместе. Кроме того, наличие титульного партнера позволяет иметь достойный призовой фонд. Так что участники чемпионата не только будут бороться за звание чемпиона России, но и получат вознаграждения за свои победы.



Для нас это только начало пути. Будем смотреть, как станет развиваться это направление баскетбола. Главная задача федерации — объединить всех любителей нашего вида спорта. И тех, кто играет во дворе, и тех, кто берёт в руки контроллер и играет за своего любимого игрока или свою любимую команду. Лично я хочу, чтобы баскетбол был популярнее и к нему прикоснулось как можно большее количество людей», — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.



Директор по маркетингу БК ФОНБЕТ Алина Якиревич отметила, что компания вместе с РФБ хочет поддержать болельщиков, лишившихся возможности следить за реальным баскетболом в условиях отмены матчей. Так родилась идея проведения чемпионата по кибербаскетболу.



«Уверены, что турнир получится успешным, игроки и зрители получат от него большое удовольствие. А клиенты ФОНБЕТ откроют для себя новое событие для ставок на спорт», — сказала Якиревич.



Следить за матчами ФОНБЕТ Чемпионат России по интерактивному баскетболу-2020 все желающие смогут на каналах YouTube.com, TWITCH.tv, официальных сайтах РФБ и БК ФОНБЕТ.