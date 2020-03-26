Букмекеры: Федерация футбола Беларуси получит премию за стойкость и смелость

Чемпионат Беларуси — единственный из европейских, матчи в котором продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, получит ли Белорусская федерация футбола (АБФФ) премию от мирового сообщества за смелость, популярность или стойкость.



По оценке аналитиков, награда должна найти своих героев. Сделать ставку на то, что АБФФ получит какую-нибудь премию, можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 66% вероятности. Поставить на то, что Федерации футбола Беларуси не достанется премия, можно за 2.80 (34% вероятности).



В ближайшие выходные в чемпионате Беларуси должны пройти матчи 2-го тура.



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