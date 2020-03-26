Эксперты: Дюрант может сыграть в плей-офф НБА—2020

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант должен был пропустить весь сезон НБА из-за травмы ахилла, полученной в мае 2019 года. Однако сейчас, когда сезон приостановлен, есть вероятность, что форвард сможет сыграть в плей-офф. Букмекеры принимают ставки.



Поставить на то, что Дюрант сможет сыграть в плей-офф НБА в текущем сезоне, можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что форвард «Бруклина» не сыграет в плей-офф.



На днях стало известно, что Дюрант заразился коронавирусом. Сезон приостановили после того, как положительный тест на коронавирус сдал игрок «Юты Джаз» Руди Гобер.



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