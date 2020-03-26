Букмекеры оценили вероятность переезда Месси, Роналду и Ибрагимовича в Беларусь

Чемпионат Беларуси — единственный из европейских футбольных турниров, который продолжается на данный момент. В ближайший уик-энд должны состояться матчи 2-го тура.
Букмекеры принимают ставки на то, что мировым звёздам скоро надоест сидеть дома и они перейдут в один из клубов чемпионата Беларуси в 2020 году. Так, сделать ставку на то, что в один из клубов Высшей лиги перейдёт Лионель Месси или Криштиану Роналду, можно с коэффициентом 100.00. Это примерно 1% вероятности.
Шансы переезда Златана Ибрагимовича в Беларусь выше в два раза. Поставить на то, что шведский форвард продолжит свою карьеру в одной из команд Высшей лиги, можно с коэффициентом 50.00 (2%).
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