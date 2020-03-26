Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч в Украине. Игроки сидели на карантине

26 марта на Кубке «Азов» в Бердянске якобы состоялся матч «Лозоватка» — «Мелитопольская Черешня» (4:1). Несколько крупных букмекеров российского рынка принимали ставки на эту встречу, в том числе в лайве. Позже главный тренер ФК «Мелитопольская Черешня» Юрий Ярмошенко в «Фейсбуке» написал о том, что его команда находится на карантине.

«Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК «Мелитопольская Черешня», официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет», — сообщил Ярмошенко.

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023093291266

Подобные ситуации возможны как из-за ошибки поставщика спортивных данных, который отдает букмекеру несуществующий матч, так и в результате мошенничества. Во втором случае это по сути договорная игра, потому что мошенники знают исход и делают на него ставки.

«Чемпионат» обратился за комментариями к участникам команд, федерации футбола Украины и букмекерам, принимавшим ставки. На момент публикации новости запросы оставались без ответа.