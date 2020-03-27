«Рух» — «Энергетик-БГУ»: прогноз Михаила Поленова на игру чемпионата Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Высшей лиги чемпионата Беларуси «Рух» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.72.



«Наконец снова можно поговорить о футболе. Из-за ситуации с эпидемией коронавируса по всему миру отменяют и переносят спортивные турниры, чемпионаты и лиги. Именно поэтому предлагаю вашему вниманию обратить взор на национальный чемпионат Беларуси по футболу. Тем более в рамках второго тура здесь между собой сразятся команды “Рух” и “Энергетик-БГУ”.



Сразу скажу, что не буду вам расписывать то, насколько я отлично разбираюсь в белорусском футболе. Я в нём, честно говоря, не слишком силён. Однако предлагаю отнестись к каждому отдельно взятому матчу как к последнему. Это не просто слова, ведь подобное развитие событий вполне реально. Из-за ситуации с коронавирусом каждая игра может стать последней перед долгим перерывом.



Что же мы знаем о соперниках по грядущему противостоянию? В стартовом туре обе команды добились победных результатов. “Рух” в выездной встрече с минимальным счётом одолел минское “Динамо” — 1:0. “Энергетик-БГУ” сотворил главную сенсацию первого тура. Данный коллектив на домашнем поле со счётом 3:1 оказался сильнее борисовского БАТЭ.



Итак, мы видим, что обе команды победили. “Энергетик-БГУ” сделал это с более уверенной разницей в два мяча. Обе команды умеют забивать, ведь чтобы выиграть, нужно забить. Именно поэтому жду результативного футбола и предлагаю просто сыграть верх. Советую обратить внимание на вариант «тотал больше 2.5 голов», — сказал Поленов.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Рух» — «Энергетик-БГУ». Прогноз: обидчик БАТЭ и новичок Высшей лиги зажгут в Бресте В прошлом сезоне «энергетики» забили и пропустили 118 мячей, «Рух» — 91.