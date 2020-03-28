«Славия-Мозырь» — БАТЭ: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Славия-Мозырь» — БАТЭ.



Ставка: БАТЭ победит с форой (-1.5) за 2.13, победа БАТЭ + ТБ 1.5 мяча за 1.60.



«В БАТЭ произошла смена тренера. Ушел Бага. Вместо него команду возглавил Кирилл Альшевский, работавший в прежнем тренерском штабе. Конечно, БАТЭ сильнее. В первом туре в матче с «Энергетиком», агрессивной и смелой командой, неудачно действовали борисовские футболисты в обороне. Но «студенты» — молодцы. Хорош был Жасурбек Яхшибоев, забил два мяча. Корректировки на второй тур БАТЭ должен сделать.



Несмотря на то что играет на выезде, БАТЭ должен реабилитироваться за поражение в первом матче. Да, это второй подряд выездной матч, но никто не поймет, если опытная борисовская команда снова потеряет очки.



У БАТЭ хорошая атака. Думаю, минимум дважды борисовчане забьют. Сыграл бы «победу БАТЭ и тотал больше 1,5 мяча» за 1,6. Победа должна быть убедительной, чтобы болельщики особенно не нервничали. БАТЭ должен всем показать, кто доминирует в чемпионате. Ещё сыграл бы БАТЭ с форой -1,5 мяча за 2,13. Не должно смущать, что БАТЭ играет на выезде».



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