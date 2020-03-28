«Славия-Мозырь» — БАТЭ: прогноз Виктора Гусева на матч Высшей лиги Беларуси 28 марта

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Славия-Мозырь» — БАТЭ.
Ставка: обе забьют за 2.10.
«В стартовом туре обе команды выглядели не очень хорошо. Дело в том, что оба коллектива потерпели поражения. БАТЭ сенсационно на выезде уступил команде “Энергетик-БГУ”. “Славия”, тоже в гостевом матче, оказалась слабее “Слуцка”. Сейчас и БАТЭ и “Славия” находятся среди аутсайдеров турнирной таблицы, проиграв матчи первого тура с одинаковым счетом — 1:3. Кстати, в матче “Славии” случилась удивительная вещь: в их ворота поставили сразу четыре пенальти!
Конечно, БАТЭ является фаворитом в этом противостоянии, о чём говорит также история встреч между соперниками. Всего команды играли друг с другом 30 раз. Подавляющее преимущество — на стороне борисовского клуба: 22 матча выиграл БАТЭ, 5 раз был зафиксирован ничейный результат и всего 3 раза победу праздновала “Славия”. К тому же в прошлом сезоне БАТЭ победил соперника со счетом 2:1.
На победу БАТЭ предлагается не самый большой коэффициент, поэтому не стану останавливать свой выбор на подобном исходе. Обратим внимание, что БАТЭ довольно часто стал пропускать. Так было и в прошлогоднем матче со “Славией”, и в игре на Суперкубок, и в поединке первого тура. Исходя из этого, советую поставить на «обе забьют».
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