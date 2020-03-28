Цена на нефть 28 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

В марте цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки 25 долларов США за баррель. На данный момент за один баррель нефти марки Brent дают 24,71 доллара.
Букмекеры не верят в дальнейшее обрушение: если цена на нефть на 1 июля 2020 года превысит 20 долларов, сыграет коэффициент 1.08; если стоимость к указанной дате упадёт ниже отметки 20 долларов за баррель, сыграет коэффициент 7.00.
Букмекеры ожидают, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent достигнет $ 60 за баррель.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 марта 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 марта 2020
-
22:26
-
19:00
-
18:52
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
11:00
-
10:00
-
01:00
- 26 марта 2020
-
22:37
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00