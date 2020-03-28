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Цена на нефть 28 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Цена на нефть 28 марта 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В марте цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки 25 долларов США за баррель. На данный момент за один баррель нефти марки Brent дают 24,71 доллара.

Букмекеры не верят в дальнейшее обрушение: если цена на нефть на 1 июля 2020 года превысит 20 долларов, сыграет коэффициент 1.08; если стоимость к указанной дате упадёт ниже отметки 20 долларов за баррель, сыграет коэффициент 7.00.

Букмекеры ожидают, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent достигнет $ 60 за баррель.

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Цена на нефть. Прогноз Игоря Сечина на стоимость барреля к концу 2020 года
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