«Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск»: прогноз «Чемпионата» на матч финала Кубка Президента

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на второй матч финала чемпионата Беларуси по хоккею «Юность-Минск» — «Шахтёр Солигорск».
Ставка: «Шахтёр» откроет счёт за 2.75.
«Первый матч финала Кубка Президента прошёл в одну калитку. Никакой интригой и не пахло, уже к середине второго периода всё было кончено. По сути, «Юность» просто не заметила соперника (5:1). «Шахтёр» заметно проигрывал в движении, что абсолютно логично. Даже перенос старта финальной серии на один день не способен уравнять положение команд: минчане закончили полуфинал 19 марта, а «Шахтёр» — только 24-го. Неделя отдыха и два дня отдыха — громадная разница, особенно после долгого и утомительного сезона.
Понятно, что выиграть «конёк» во втором матче гостям будет ещё тяжелее, поскольку играть придётся второй день кряду. Букмекеры прекрасно видят баланс сил: «Юность» сильнее по составу, да ещё и выглядит гораздо свежее. Даже победа хозяев с форой (–1) идёт за аккуратный коэффициент 1.68.
Рискнём сыграть против линии. Сомневаться в преимуществе минчан крайне сложно, однако «Шахтёр» не настолько плох, как могло показаться после первой встречи. На все 60 минут гостей вполне может не хватить, но активно провести работу над ошибками и выдать качественный дебют им по силам. Мы бы выбирали между двумя ставками — «П2 с форой (+1.5) за 1.87» и «гости откроют счёт» за мощный коэффициент 2.75».
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