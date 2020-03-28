«Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск»: прогноз «Чемпионата» на матч финала Кубка Президента

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на второй матч финала чемпионата Беларуси по хоккею «Юность-Минск»‎ — «Шахтёр Солигорск».

Ставка: «Шахтёр» откроет счёт за 2.75.

«Первый матч финала Кубка Президента прошёл в одну калитку. Никакой интригой и не пахло, уже к середине второго периода всё было кончено. По сути, ‎«Юность‎» просто не заметила соперника (5:1). ‎«Шахтёр‎» заметно проигрывал в движении, что абсолютно логично. Даже перенос старта финальной серии на один день не способен уравнять положение команд: минчане закончили полуфинал 19 марта, а ‎«Шахтёр‎» — только 24-го. Неделя отдыха и два дня отдыха — громадная разница, особенно после долгого и утомительного сезона.



Понятно, что выиграть ‎«конёк‎» во втором матче гостям будет ещё тяжелее, поскольку играть придётся второй день кряду. Букмекеры прекрасно видят баланс сил: ‎«Юность‎» сильнее по составу, да ещё и выглядит гораздо свежее. Даже победа хозяев с форой (–1) идёт за аккуратный коэффициент 1.68.



Рискнём сыграть против линии. Сомневаться в преимуществе минчан крайне сложно, однако ‎«Шахтёр‎» не настолько плох, как могло показаться после первой встречи. На все 60 минут гостей вполне может не хватить, но активно провести работу над ошибками и выдать качественный дебют им по силам. Мы бы выбирали между двумя ставками — «П2 с форой (+1.5) за 1.87» и ‎«гости откроют счёт‎» за мощный коэффициент 2.75».