«Реал Мадрис» — «Депортиво Окоталь»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Реал Мадрис» — «Депортиво Окоталь».

Ставка: ничья за 3.50.

«У «Реала Мадрис» в пяти последних матчах четыре поражения и всего три забитыхмяча при 12 пропущенных. Четыре матча прошло в национальном первенстве, ещё один — в Кубке Никарагуа. Единственная победа одержана дома в матче с середняком — «Мунисипаль Халапа» (1:0).



У «Депортиво» результаты примерно такие же — всего одна победа в семи матчах. Зато на упомянутом отрезке удалось зацепить две ничьих, а единственное поражение с разницей более чем в один мяч пришлось на «Дирьянхен» (0:2), который занимает второе место и имеет все шансы напрямую заскочить в полуфинал.



За предыдущие два года пути команд пересекались семь раз, и во всех случаях матчи получались упорными и решались на тоненького. А завершались либо вничью, либо победой одной из команд с разницей строго в один мяч. Общая статистика выглядит так: две победы «Реала» (1:0 и 3:2), одна победа «Депортиво» (3:2), четыре мирных исхода.



Собственно, можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 3.50. С точки зрения статистики коэффициент определённо кажется завышенным: соперники близки по общему уровню и очень хорошо знают друг друга».