Расписание футбольных матчей на 29 марта: на что ставить в воскресенье, календарь игр

Представляем вашему вниманию самые интересные для ставок матчи, которые запланированы на воскресенье, 29 марта.
Второй тур чемпионата Беларуси подходит к концу, он завершится в воскресенье двумя матчами: «Ислочь» — «Смолевичи» и «Неман» — «Витебск». Встреча в Минске стартует в 14:00 мск, в Гродно стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Кроме того, состоится большое количество товарищеских матчей, в основном — с участием шведских команд, поскольку в этой стране национальный чемпионат стартует уже совсем скоро. Команды готовятся к сезону и набирают форму через контрольные игры.
В 14:00 начнётся встреча за Суперкубок Беларуси у женщин, в битве за трофей сойдутся ЖФК «Минск» и «Зорка БДУ». В ночь на 30 марта пройдут два поединка в чемпионате Никарагуа.
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