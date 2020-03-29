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Расписание футбольных матчей на 29 марта: на что ставить в воскресенье, календарь игр

Расписание футбольных матчей на 29 марта: на что ставить в воскресенье, календарь игр
Ставки / Прогнозы 0

Представляем вашему вниманию самые интересные для ставок матчи, которые запланированы на воскресенье, 29 марта.

Второй тур чемпионата Беларуси подходит к концу, он завершится в воскресенье двумя матчами: «Ислочь» — «Смолевичи» и «Неман» — «Витебск». Встреча в Минске стартует в 14:00 мск, в Гродно стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Кроме того, состоится большое количество товарищеских матчей, в основном — с участием шведских команд, поскольку в этой стране национальный чемпионат стартует уже совсем скоро. Команды готовятся к сезону и набирают форму через контрольные игры.

В 14:00 начнётся встреча за Суперкубок Беларуси у женщин, в битве за трофей сойдутся ЖФК «Минск» и «Зорка БДУ». В ночь на 30 марта пройдут два поединка в чемпионате Никарагуа.

«Неман» — «Витебск». Прогноз: «олени» и «северяне» сыграют на публику
В пяти из семи последних матчей забивали и те, и другие.
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