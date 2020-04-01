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Букмекеры назвали фаворита в киберфутбольном матче «Спартак» — ЦСКА

Букмекеры назвали фаворита в киберфутбольном матче «Спартак» — ЦСКА
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 1 апреля, состоится московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Отличие от обычного матча в том, что это будет киберфутбольное противостояние. По два футболиста с каждой стороны будут играть в FIFA20. «Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, а ЦСКА — Фёдор Чалов и Константин Кучаев. Начало встречи — в 20:00, прямую трансляцию можно посмотреть на «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, спартаковцы — фавориты матча. На победу Соболева и Джикии можно поставить с коэффициентом 2.10. Это примерно 43% вероятности. Поставить на успех Чалова и Кучаева можно за 2.50 (36%). На ничейный исход букмекеры предлагают коэффициент 4.50 (21%).

В эфире «Матч ТВ» игру прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич.

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