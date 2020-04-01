Коронавирус сегодня. Прогноз вирусолога: пик эпидемии в России близок

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико предположил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России близок.



«Хотя ещё какое-то время число больных может увеличиваться, пик эпидемии близок. Цифры будут расти ещё несколько дней, после чего начнут снижаться. Это станет возможно благодаря «разнообразным и жёстким» мерам, которые принимают власти. Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, коронавирус особенно активен в холодное время года и должен пойти на спад в апреле-мае», — заявил Брико.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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