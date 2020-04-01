G2 vs Virtus.pro: прогноз Александра Петрика на матч по CS:GO

Профессиональный киберспортивный аналитик CQ, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV, Александр Петрик дал прогноз на матч G2 vs Virtus.pro, который состоится в рамках турнира ESL Pro League Season 11.



Ставка: победа G2 с форой (-1.5) за 1.95.



«Игра очень важна для VP: в случае поражения они теряют шансы выйти из группы. А вот выигрыш у G2 даст «медведям» надежду и весьма реальный шанс на попадание в заветную тройку. Больше всего VP сейчас не хватает хоть какой-то победы, потому что команда находится на лузстрике в 6 BO3-серий, из которых 5 закончились со счётом 0-2. И хоть почти все эти проигрыши были с матчах с тир-1 командами, факт долгого отсутствия побед не может не деморализировать игроков.



G2 в принципе в норме. Вчера команда провалила матч с OG, однако там стоит отдать должное именно OG, которые сейчас набрали очень мощную игровую форму. По матчам с FaZe и TyLoo было видно, что индивидуалка у ребят в порядке. Да, они могут не всегда быстро подстроиться под оппонента, но часто в составе находится игрок, который вытащит раунд.



Как бы симпатичны ни были попытки VP найти свою игру, у них сейчас трудные времена. А потому делать ставку на то, что они волшебным образом заиграют именно в этом матче, я не буду. Самый вероятный исход — сухая победа G2», — сказал Петрик.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!