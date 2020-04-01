«Лас Сабанас» — «Реал Мадрис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 2 апреля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Лас Сабанас» — «Реал Мадрис».
Ставка: «Реал Мадрис» победит за 2.67.
«Реал Мадрис» в предыдущих двух матчах выглядел неплохо. Сперва обыграл с минимальным счётом крепкую «Халапу», а затем разобрался с одним из конкурентов «Депортиво Окоталем» (2:0). Примечательно, что претендент на плей-офф оставил свои ворота нетронутыми.
«Лас Сабанас» же не может выиграть со второго тура Клаусуры. Однако стоит заметить, что в последних пяти домашних матчах команда проиграла лишь однажды. Это случилось в игре с «Вальтер Ферретти», тогда хозяева остались в меньшинстве уже на первой минуте. В остальном «Лас Сабанас» на родном стадионе (несмотря на то что приходится играть без болельщиков) — сила, с которой стоит считаться.
До этого команды встречались лишь три раза. Два матча пришлись на Апертуру, и один — на первый круг Клаусуры. Дважды победителем вышел «Реал Мадрис» с общим счётом 6:1. И одна игра завершилась нулевой ничьей. Мы считаем, что коэффициент 2.67 за победу гостей несколько завышен. Команда сейчас на подъёме, чего не скажешь про «Лас Сабанас». А потому вариант с П2 имеет место».
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