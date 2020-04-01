«Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль»: прогноз с коэффициентом 4.00 на матч в Никарагуа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль».



Ставка: «Депортиво Окоталь» победит с разницей в один мяч за 4.00.



«Может показаться странным, что крепкий середняк считается аутсайдером в матче с предпоследним клубом турнира, однако статистика личных встреч проясняет котировки букмекеров. За шесть лет соперники пересекались в Окотали девять раз, однако «Мунисипаль» так и не сумел победить.



Больше того — четыре предыдущих игры завершились в пользу хозяев. Что интересно, строго с разницей в один мяч. Если вы верите в подобные тенденции, подумайте о ставке «П1 с разницей в один гол», букмекеры дают на неё мощный коэффициент 4.00.



Обе команды входят в число низовых, в среднем в матчах чемпионата Никарагуа с их участием забивается всего по два гола. У «Депортиво» огромные проблемы в атаке (только семь голов за 12 туров), зато «Мунисипаль Халапа» до сих пор ни разу не победил на чужом поле. Шесть встреч, две ничьих и четыре поражения.



В общем, классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.78 или «гол в каждом тайме — нет» за 1.90 смотрятся нормально. Что-то вроде 1:0 или 1:1 тут вполне вероятно».

Статистический прогноз с коэффициентом 4.00: «Депортиво О» — «Мунисипаль», ставка на матч Чемпионат Беларуси замер перед третьим туром, да здравствует чемпионат Никарагуа!