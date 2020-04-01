«Шахтёр» — «Юность»: прогноз и ставка на 4-й матч финала чемпионата Беларуси по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвёртый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею «Шахтёр» — «Юность».



Ставка: победа «Юности» с форой (-1) за 2.48.



«Командам придётся сыграть во второй день подряд. Наступает тот самый момент, когда преимущество «Юности» в свежести должно сказаться. Минчане преодолели стадию полуфинала на одной ноге и имели неделю на восстановление, а «кроты» бились с «Неманом» на протяжении семи поединков.



Потому не видим смысла мудрить и предлагаем отталкиваться от гостей. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за мощный коэффициент 2.48, а также комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.00. На наш взгляд, действующий чемпион забьёт свои две-три шайбы наевшемуся сопернику и сделает ещё один шаг к защите титула».



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«Шахтёр» — ‎«Юность»‎. Прогноз: минчане сделают третий шаг к титулу чемпиона Беларуси Берём коэффициент 2.48 в четвёртом матче финала Кубка Президента.