«Шахтёр» — «Юность»: прогноз и ставка на 4-й матч финала чемпионата Беларуси по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвёртый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею «Шахтёр» — «Юность».
Ставка: победа «Юности» с форой (-1) за 2.48.
«Командам придётся сыграть во второй день подряд. Наступает тот самый момент, когда преимущество «Юности» в свежести должно сказаться. Минчане преодолели стадию полуфинала на одной ноге и имели неделю на восстановление, а «кроты» бились с «Неманом» на протяжении семи поединков.
Потому не видим смысла мудрить и предлагаем отталкиваться от гостей. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за мощный коэффициент 2.48, а также комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.00. На наш взгляд, действующий чемпион забьёт свои две-три шайбы наевшемуся сопернику и сделает ещё один шаг к защите титула».
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