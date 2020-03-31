«Шахтёр» — ‎«Юность»‎. Прогноз: минчане сделают третий шаг к титулу чемпиона Беларуси

«Шахтёр Солигорск» сыграет с «Юностью» из Минска‎‎ 1 апреля в четвёртом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси. Прогноз на матч от букмекерских контор — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Шахтёр Солигорск» — ‎«Юность» гости котируются с коэффициентом 2.00. Победу хозяев букмекеры оценивают коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси ‎«Шахтёр Солигорск» — ‎«Юность»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — ‎«Юность» 1 апреля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.19, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.71. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча «Шахтёр Солигорск» — ‎«Юность» (01.04.2020)

В первом матче «Юность» не заметила сопротивления «кротов» и играюче оформила разгром (5:1), превратив вторую половину в формальность. А вот дальше серия получается именно такой, какой и должен быть финал: интенсивной, плотной и нервной с шансами в обе стороны.

‎«Юность-Минск» — «Шахтёр»‎. Прогноз на финальную серию чемпионата Беларуси по хоккею Адский календарь практически не оставляет ‎«кротам‎» шансов.

«Шахтёр» вырвал второй поединок (3:2), пережив очень непростые минуты. Создал поменьше, зато реализация оказалась в полнейшем порядке. Третья встреча прошла примерно в том же ключе: минчане имели преимущество, а клуб из Солигорска время от времени огрызался.

Только на этот раз обошлось без быстрого гола, хотя несколько хороших возможностей у гостей в дебюте имелись. Собственно, в стартовые 15-16 минут они выглядели гораздо лучше. Открыть счёт не позволил только Максим Малютин, напомнивший о своих подвигах в полуфинале с «Неманом».

Перед самым перерывом хозяева вышли вперёд в результате позиционной атаки, а дальше действующий чемпион приходил в себя в течение 12-13 минут, ослабив на это время хватку. Помогло очередное большинство. В третьем матче «Юность» наконец-то смогла реализовать лишнего.

Причём сделала это в лучших традициях Александра Овечкина: две быстрые передачи, точный бросок из левого круга вбрасывания. После этого подопечные Александра Макрицкого почуяли запах крови и эпизодами натурально висели на воротах противника, создавая момент за моментом.

Статистический прогноз с коэффициентом 2.48: «Чинандега» — «Хувентус», ставка на матч Чемпионат Никарагуа — наше всё: вновь берём две ставки с коэффициентами выше двойки.

В третьем периоде они дважды откатали вхолостую большинство, а также не сумели реализовать буллит: Иван Дроздов убрал шайбу под неудобную руку и не попал. В результате зрители в Солигорске увидели первый овертайм финальной серии. Он, правда, завершился за 203 секунды: «Шахтёр» не использовал численное преимущество и тут же пропустил с острого угла после рикошета.

Командам придётся сыграть во второй день подряд. Наступает тот самый момент, когда преимущество «Юности» в свежести должно сказаться. Минчане преодолели стадию полуфинала на одной ноге и имели неделю на восстановление, а «кроты» бились с «Неманом» на протяжении семи поединков.

Потому не видим смысла мудрить и предлагаем отталкиваться от гостей. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за мощный коэффициент 2.48, а также комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.00. На наш взгляд, действующий чемпион забьёт свои две-три шайбы наевшемуся сопернику.

Прогноз и ставка на матч «Шахтёр Солигорск» — ‎«Юность»

«Юность» накануне вернула себе лидерство в серии, дожав соперника в овертайме. Играть придётся во второй день подряд, на фоне плотного графика и интенсивных матчей преимущество минчан в свежести должно сказаться. На наш взгляд, действующий чемпион сумеет развить успех и добыть третью победу.

Ставка: ‎победа «Юности» с форой (-1) за 2.48.